أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في حفظ استقرار المنطقة، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي، حيث قال الأمير خالد بن سلمان: أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة، وشراكتنا الإستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وأضاف نائب وزير الدفاع: نقلت له شكر قيادة المملكة على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.