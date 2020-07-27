أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده في القريب العاجل.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك وفقا لما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت أنس خالد ناصر الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس بعد ظهر اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.