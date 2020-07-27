أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، إصابة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للأمن القومي، روبرت أوبراين، بفايروس كورونا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن أوبراين الذي يتولى منصباً رئيسياً في الإدارة عزل نفسه ويعمل «من مكان آمن» خارج البيت الأبيض، لافتة إلى أن «لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس».

وأفصحت وسائل إعلام، أن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين، مستشار ترمب للأمن القومي بالوباء الفتاك.

وكتبت مراسلة بلومبيرغ، جنيفر جيكوبس، على «تويتر»، أن أوبراين معزول في منزله، ويعمل عن بُعد، بعدما أصيب بالفايروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.

وكان مساعد شخصي للرئيس والسكرتير الصحافي لنائب الرئيس أصيبا سابقاً بالفايروس، الذي أصاب الآن أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد. ويخضع كبار الموظفين في البيت الأبيض وأي شخص على اتصال وثيق بالرئيس ونائب الرئيس لاختبارات الكشف عن كورونا كل يوم.