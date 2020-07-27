كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، موجةَ نزوحٍ جديدة للأهالي بعد قصف الفصائل الموالية لأنقرة بلدة أبو رأسين بريف الحسكة لأول مرة منذ أشهر.

وقال المرصد إن الفصائل الموالية لأنقرة نفّذت قصفاً صاروخياً على بلدة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، إذ جرى استهداف البلدة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح.

وأضاف أن قوات النظام ردت عقب ذلك وقصفت أماكن سيطرة الفصائل في ريف المنطقة، في حين شهدت البلدة نزوح عدد من الأهالي بعد القصف. يذكر أن البلدة لم تتعرض لقصف منذ أشهر.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أفادت أمس (الأحد)، بأن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمحافظة الحسكة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها: إن الدراجة انفجرت في سوق لبيع الخضراوات، مشيرة إلى أن الانفجار أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.

وكان المرصد السوري رصد في الـ23 من الشهر الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، استهدف قرية باب الخير ومناطق أخرى في ريف أبو رأسين شمالي الحسكة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.