أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد السباعي، أن موقف بلاده في ملف سد النهضة «لم يكن، ولن يكون ضعيفا»، مؤكدا أن مصر «دولة قوية ومؤسساتها تحرص على نقطة المياه».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، مساء (الأحد)، إن مصر تتمنى توافر الإرادة السياسية القوية لدى أطراف سد النهضة، خلال المفاوضات المقبلة، متابعا: «متمسكون بالأمل».

وأشار إلى أن قضية المياه ليست قضية رفاهية أو تنمية في مصر، وإنما قضية وجودية وحياة، لافتا إلى أن الدول الثلاث ما زال عليها تحديد الأولويات المتعلقة بالنقاط الفنية والقانونية العالقة.

وأوضح أن النقاط القانونية مثيرة ومختلف عليها بشكل كبير، قائلًا إن دولتي المصب؛ مصر والسودان ما زال لديهما بعض النقاط الفنية العالقة، إضافة إلى العديد من التخوفات.