أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطمئنة جدا، سائلا المولى تعالى أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا.

ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، قال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم (الأحد): ندعو المولى عز وجل أن يكلل رحلة استكمال علاج أمير البلاد بالنجاح إن شاء الله وأن يعود إلى البلاد سالما معافى في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: «الأخبار التي تصلنا بحمد الله مطمئنة وأنا شخصيا متفائل لأنه ليس فقط الشعب الكويتي يدعو له وإنما الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع يدعو لهذا القائد العظيم بالشفاء العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى المجيب للدعوات أن يستجيب لهذا الدعاء».