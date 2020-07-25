احتفظت المملكة بالمرتبة الأولى كواحدة من أقوى وأكبر الدول العربية، والعاشرة على المستوى الدولي، حسب التصنيف الأخير لصحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية لعام 2020، الذي ضم 73 دولة.

واستند التصنيف الذي تم بالشراكة مع شركة (BAV Group) للاتصالات التسويقية العالمية، وكلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، على قوة الدولة والزعامة والمؤثرات الاقتصادية والسياسية والتحالفات الدولية والعسكرية، وبناء على ذلك، تم الاستطلاع الذي أجري على أكثر من 20 ألف شخص وشمل 4 مناطق قارية حول العالم.

وذكر التقرير أن من الميزات التي تتمتع بها المملكة، موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ونفوذها السياسي، واقتصادها الدولي، إذ إنها من أكبر مصدري النفط في العالم، إضافة إلى تأثيرها الديني على الدول الإسلامية، وعلاقاتها القوية والوثيقة مع معظم دول العالم، وهي واحدة من أقوى الدول العربية من حيث التسليح الحربي والقدرة العسكرية، وتمتلك أحدث التقنيات الحربية والعسكرية في المنطقة.

وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الترتيب العالمي في المركز الأول، إذ لم يكن هناك أي تغيير هذا العام في أكبر 10 دول ينظر إليها على أنها الأقوى ولديها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر ميزانية عسكرية، وجاءت روسيا والصين، على أنهما الأقوى، ومن ثم ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، وهي دول ذات اقتصادات كبيرة، وجاءت وكوريا الجنوبية تاسعاً، والسعودية في المركز العاشر، كأقوى 10 دول على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي يُنظر إليها على أنها أقل قوة تميل إلى أن تكون دولاً صغيرة ذات اقتصادات متوسطة إلى صغيرة، وتعتبر سلوفينيا وهي دولة صغيرة في جنوب شرق أوروبا الدولة الأقل قوة، ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسط أوروبا.

وفي ما يلي ترتيب أقوى 25 دولة في العالم حسب التصنيف أعلاه:

1. الولايات المتحدة الأمريكية

2. روسيا الاتحادية

3. الصين

4. ألمانيا

5. المملكة المتحدة

6. فرنسا

7. اليابان

8. إسرائيل

9. كوريا الجنوبية

10. المملكة العربية السعودية

11. الإمارات العربية المتحدة

12. كندا

13. سويسرا

14. الهند

15. أستراليا

16. تركيا

17. إيطاليا

18. قطر

19. إسبانيا

20. السويد

21. هولندا

22. سنغافورة

23. النرويج

24. البرازيل

25. مصر