لقي عدد من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية مصرعهم إثر قصف مدفعي شنه الجيش اليمني شرقي محافظة صنعاء أمس.

وقال مصدر عسكري: إن الجيش استهدف اجتماعاً لعدد من قيادات المليشيا الحوثية في جبهة نهم، مما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.

إلى ذلك قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الإرهابية في مواجهات بمواقع متفرقة في الجبهة ذاتها بالتزامن مع غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا المتمردة في ذات الجبهة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.