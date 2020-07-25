أمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدد من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وقام بتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وذلك في إطار دعمه جهود الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والحد من انتشاره والكشف المبكر له.

حيث جرى تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، و كاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن وجار تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.

كما يجري استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات واحدة في مطار الغيضة بالمهرة وكميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعمل على مكافحة تفشي جائحة كورونا في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعم وتحسين قدرات الأشقاء اليمنيين للحد من آثار الفايروس الخطيرة.