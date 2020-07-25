أعلن الجيش العراقي تأمين جميع منافذه البرية والبحرية، وذلك لإنفاذ القانون ومنع التجاوزات.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الهادف إلى مسك المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام فيها.

وأشارت إلى أن قطاعات الجيش العراقي أصبحت تتولى مسؤولية حماية هذه المنافذ البرية والبحرية، وتمتلك تخويلا بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أية حالة تجاوز من أية جهة كانت.