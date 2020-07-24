فجر رئيس غرفة تجارة محافظة فارس جنوب إيران جمال رزاقي، فضيحة من العيار الثقيل، كاشفاً اختلاس نحو 22 مليار دولار من العملات الأجنبية. وقال لوكالة العمل الإيرانية «إيلنا» اليوم (الجمعة)، إن «ما لا يقل عن 22 مليار دولار اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد». وفيما لم يوضح كيف ومتى اختفت هذه المبالغ، إلا أنه عزا سبب هذا «الفساد» إلى منح العملة الصعبة بسعر حكومي (42 ألفاً مقابل الدولار) للمستوردين والتجار.ودعا المسؤول الإيراني الحكومة أن تقطع تخصيص العملة المدعومة بـ 4200 تومان بسبب الفساد والمحسوبيات، ولكن بدلاً من ذلك يجب أن تخصص تلك الموارد على شكل كوبونات، من أجل زيادة أجور العمال ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الصحية».من جهته، أرجع نظام الملالي انهيار العملة الإيرانية التي هبطت في بداية الأسبوع إلى 26 ألف تومان مقابل الدولار الواحد، إلى عدم إعادة العملة الصعبة من قبل المستوردين إلى السوق.وضخ البنك المركزي الإيراني 300 مليون دولار من العملة في السوق يومي السبت والأحد، إذ انخفض سعر الدولار الأمريكي تدريجياً ووصل إلى 22 ألفاً يوم الجمعة.وكان المدعي العام في طهران، أعلن أمس الخميس عن مقاضاة 250 مصدراً ومستورداً بشكوى من البنك المركزي، من أجل إعادة 25 مليار يورو من النقد الأجنبي. وأكد منتقدون لحكومة رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أن التقلبات في أسواق العملات والذهب، خطوة «متعمدة» من قبل الحكومة لتعويض عجز الميزانية.