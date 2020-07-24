دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس)، مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن، ويستهدف المشروع مديريات عدن الثمانية على مدى 5 أشهر، و يستفيد منه 861.719 فرداً.

وسيجري بموجب المشروع تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط المياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافح البعوض الناقل للعديد من الأمراض ومنها حمى الضنك.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور علي الوليدي إن المشروع يمثل أهمية بالغة في المساهمة لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.