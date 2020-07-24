يتنافس على منصب رئيس حكومة تونس 13 مرشحاً، لخلافة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ. وكشفت مصادر موثوقة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة غداً (السبت)، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

واتفق كل من حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» على ترشيح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبدالكافي، والمتخصص في السياسات العمومية خيام التركي.

فيما اقترح حزب «تحيا تونس» بزعامة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، 5 أسماء لتولي المنصب وهم: سنية بالشيح التي سبق أن تقلدت وزارتي الصحة والشباب والرياضة، رجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبدالكافي وخيام التركي.

واختار حزب «التيار الديمقراطي» ترشيح ودعم قياداته وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية سابقاً محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، بينما اقترحت «الكتلة الوطنية» 4 أسماء هم: رئيس الكتلة حاتم المليكي، القيادي رضا شرف الدين، محمد الفاضل عبدالكافي، وحكيم بن حمودة.

يذكر أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.