دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مرحلة العمل بتشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة.

و عبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر عن سعادته بافتتاح وتشغيل هذا الصرح الطبي الرائع الذي يعد أحد إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة المميزة في المهرة، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على كل الدعم و الجهود التي بذلت في إنشاء مركز الغسيل الكلوي وتشغيله.

وشدد سالم نيمر على أهمية الحفاظ على مركز الغسيل الكلوي، والاستفادة منه في خدمة المرضى من كل محافظات اليمن، مشيرا إلى أن المركز يمتلك 22 جهازا لجلسات الغسيل لـ 22 مريضا في نفس التوقيت، ويقدم الأدوية وكل مكونات ومستلزمات الغسيل مجانا.