كشف قبليون وناشطون يمنيون لـ«عكاظ» استيلاء نافذين حوثيين على ممتلكات المدنيين في مناطق وادي الجعادب وبيت نعامة التابعة لمديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، تحت مبرر مخططات استثمارية.وتوقعت المصادر اندلاع مواجهات بين القبائل والمليشيا الحوثية التي تستبيح الأراضي الزراعية للقبائل في مناطق طوق صنعاء بالقوة وبمبررات غير قانونية.وقال أحد الناشطين من أبناء المنطقة: «البوابة الغربية للعاصمة صنعاء على صفيح ساخن وتشهد غليانا كبيرا، وفي حال استمرت الشركات العقارية الحوثية بتمرير المخططات السكنية والاستثمارية التابعة لها في الأراضي الزراعية للمواطنين وعدم استجابة الهيئات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون أصلا ويشرعنون لأتباعهم هذه الممارسات الإجرامية، فإننا مقبلون على مواجهات عنيفة، ولن تصمت القبائل إزاء هذه الانتهاكات والتمادي على ممتلكاتها».ولفت إلى أن القبائل تمتلك المستندات كافة بأحقيتها للأراضي والمزارع، وستواجه كل من تسول له نفسه سرقة ممتلكاتها بحزم.وتزايدت جرائم السطو على الممتلكات والأراضي منذ إعلان المليشيا لائحة الخمس العنصرية التي تفرض على الشعب اليمني دفع 20% من ممتلكاتهم لصالح الأسرة الحوثية.يشار إلى أن تعز ومحافظات صنعاء وإب والحديدة وعمران وحجة أكثر المتضررين من هذه اللائحة، كونها محافظات زراعية ويعتمد أبناؤها على الزراعة مصدرا للدخل، وهو ما دفع المليشيا للضغط عليهم بمقاسمتهم في أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة والتهديد.