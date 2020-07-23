أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي اليوم (الخميس)، إسقاط طائرة تركية مسيّرة في مدينة سرت.

وقالت الغرفة إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية، وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي أن محاور مدينتي سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية، وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية، مجددا التأكيد على استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة.