رداً على التهديدات التركية بشنّ هجوم مع قوات حكومة الوفاق التي يدعمها آلاف المرتزقة، شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على أن واشنطن تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من قبل كل الأطراف.

ودعا المسؤول في تصريحات بثها موقع «العربية نت» اليوم (الأربعاء)، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم المسار السياسي والاقتصادي وطرد كل القوات الأجنبية من ليبيا. وطالب بالبناء على التقدّم الذي تمّ إحرازه من قبل من خلال محادثات 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، وعلى مبادرة القاهرة ومسار برلين.

وكشف المسؤول الأمريكي البارز، أن الولايات المتحدة تتابع التحدّث إلى كل الليبيين المنقسمين في الصراع وتعمل على تحقيق تقدّم في قضايا مهمة مثل الحصار النفطي، والإصلاح الاقتصادي وحلّ المليشيات.

وفيما الوضع الميداني أضحى على شفا الحرب، كشفت مصادر موثوقة، أن القاهرة أبلغت واشنطن منذ أسابيع رفضها أن تقوم على حدودها بؤرة إرهاب مدعومة من حكومة محلية، في إشارة إلى حكومة الوفاق في طرابلس، وبرعاية إقليمية (تركيا).