وافق رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال قمة مصغرة (الثلاثاء) عبر الفيديو كونفرانس، على مواصلة مفاوضات سد النهضة والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في ما يخص استخدام مياه النيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة مصر السفير بسام راضي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس الجنوب أفريقي رامافوزا بشأن قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.