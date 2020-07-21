أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، مقتل 5 عناصر وإصابة 4 آخرين من المليشيا الموالية لإيران في قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية.

وقال المرصد إن فريقه وثق خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب وجنوب غرب دمشق، ولم يعرف بعد فيما إذا كانوا من الجنسية الإيرانية أو من «حزب الله»، إلا أنهم بكل تأكيد من جنسيات غير سورية.

وأوضح المرصد أن 7 عناصر من قوات الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطرة، مبينا أن جميع من قتل وأصيب في القصف الإسرائيلي على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غرب العاصمة السورية. وتسبب الاستهداف أيضا في تدمير مستودع للصواريخ.

وكان 9 عناصر قد قتلوا نهاية الشهر الماضي في قصف إسرائيلي مماثل، بينهم أفراد من مليشيا موالية لطهران.

من جهة أخرى، هز انفجار مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي اليوم. ووفقا للمرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة على طريق جنديرس بأطراف عفرين، وقد خلف أضرارا مادية.

وتشهد مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة انفلاتا أمنيا كبيرا وانتشارا للاغتيالات والسرقة والنهب للممتلكات الخاصة.