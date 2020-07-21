استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، السفير الإيراني لديها للاحتجاج على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات قانونية ضد سيول لقيامها بتجميد أصول البلاد التزاما بالعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة «يونهاب» أن المدير العام المسؤول عن شؤون أفريقيا والشرق الأوسط كوه كيونغ-سوك أعرب عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابيستاري، بعد تصريح الخارجية الإيرانية، بأنه من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع التجميد عن الأصول المعنية.

واعتبر المسؤول الكوري الجنوبي أن «التصريحات الإيرانية غير لائقة».

وجمدت أصول إيرانية في بنكين كوريين تصل قيمتها الإجمالية إلى 7 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، إذ انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.