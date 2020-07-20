أعلن مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه) اليوم (الإثنين)، أن المحققين بدأوا العمل على استخراج بيانات مسجلي رحلة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران في يناير الماضي ما أودى بحياة 176 راكباً كانوا على متنها.وقال متحدث باسم المكتب، إن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين وآخرين في مقر المكتب خارج باريس، مضيفاً أنه سيجري الاستماع إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة. ورجح أن يستمر العمل حتى يوم (الخميس).ويراقب محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا عملية استخراج البيانات، فضلاً عن ممثلين عن الخطوط الجوية الأوكرانية وبوينج وشركة سافران المصنعة للمحركات.