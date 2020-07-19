دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروع «فرحتهم أمل» لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك 2020م للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى خلال التدشين البدء في توزيع كسوة العيد على 40,000 طفل في محافظات: عدن، ولحج، وأبين، والضالع، والحديدة، وتعز.

وثمّن ممثل الحكومة اليمنية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه اهتمام المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بشريحتي الأطفال الأيتام والنازحين، مشيرًا أن هذا المشروع يعكس الدور السخي المقدّم من المملكة لأبناء اليمن كافة.

كما أشاد ممثلي السلطات المحلية والشؤون الاجتماعية بالمحافظات المستهدفة بدور المركز في إدخال السرور والفرح للأطفال، معبرين عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز في وقوفها مع الشعب اليمني بكافة أطيافه.

يذكر أن مشروع ( فرحتهم أمل- كسوة العيد لأيتام اليمن 2020م) إحدى المشروعات الإنسانية المتنوعة لمركز الملك سلمان للإغاثة التي تستهدف 84,750 طفلًا من الأيتام والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية، حيث سيتم توزيع الكسوة والهدايا على المستفيدين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.