أثار رسم كاريكاتوري للصحفي الألماني فهم هانز نشره معارض تركي، حفيظة الأتراك، بعدما فضح حقيقة صفقة شراء قطر أراضي في مشروع «قناة إسطنبول» التركية، تزامناً مع الأنباء التي أشارت إلى أن شركات تابعة لموزة المسند والدة أمير قطر تميم بن حمد، ابتاعت أراضي في مشروع «قناة إسطنبول» الذي تقوم تركيا بإنشائه على الجانب الأوروبي منها، ما سيشكل جزيرة بين قارتي آسيا وأوروبا.

وانهال مغردون أتراك بالانتقادات اللاذعة لسياسات أردوغان الخارجية، دفع الشعب التركي ثمنها مع تهاوي الليرة التركية وتصدع اقتصاد بلادهم، علاوة على تردي علاقاتها مع الدول الكبرى، ودخولها في صراعات داخلية وخارجية عدة.

ووفقاً للمتداول؛ وصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو المشروع بـ«التبذير» و«خيانة إسطنبول» لما يشكله من خطر على مستقبل المدينة الجغرافي.

وذكر مغردون نقلاً عن مواقع صحفية أنه تم بيع مطار أتاتورك للقطريين مقابل اتفاقية مبادلة، وادعى الصحفي علي تاركتشي أنه تم بيع أراضي مطار أتاتورك للقطريين مقابل اتفاقية مبادلة، وأن المنطقة ستفتح لإعادة الإعمار.

وكرر الصحفي علي تاركتشي، الذي ادعى في السابق أنه تم بيعه للقطريين مقابل اتفاقية تبادل مطار أتاتورك في برنامج SorguluYorum لرئيس تحرير زانكا ميديا ​​، فيريت أتاي، أن اتفاقية المقايضة مع القطريين من المؤكد أن لها غرضا آخر.

وتأسف صحفيون أتراك، لكون الألمان فهموا الأمر أكثر من الأتراك أنفسهم.

وتأتي هذه الأنباء وسط شكوك تركية حول ثمن هذه المقايضة، وما إذا كانت في سياق تغذية عروق الإخوان المسلمين على حساب الدولة التركية، أم أنها مقايضة وبيع أراض تركية لأجل تعويض فشل السياسة التركية في إنقاذ اقتصاد الدولة، ومزيد من الخنوع للتنظيمات والدول.