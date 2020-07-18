على طريقة الأمريكي «جورج فلويد» الذي مات خنقاً من قبل شرطي أمريكي، أوقفت الشرطة البريطانية، رجل أمن عن العمل بعد تداول شريط فيديو يظهره وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله في لندن أمس (الجمعة).

وتظهر اللقطات رجلاً يصيح «حرر رقبتي» لرجلي الشرطة اللذين أبقياه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته، بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.

ووصف نائب مفوض شرطة متروبوليتان ستيف هاوس، الفيديو بأنه «مزعج للغاية»، مؤكداً أن «بعض الإجراءات المستخدمة لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة». وأضاف في بيان «تم توقيف شرطي عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن».

وتم احتجاز الرجل الذي فحصه طبيب في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء (الخميس) بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، بحسب الشرطة.