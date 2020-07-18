في اعتراف مفاجئ، كشف رئيس نظام الملالي حسن روحاني، اليوم (السبت)، أن 25 مليون إيراني أصيبوا بفايروس كورونا، محذرا من أن نحو 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة.

وتستند الأرقام التي ذكرها روحاني إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي البالغ 269.440 إصابة. ولم يتطرق روحاني خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.

وقال روحاني: «تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفايروس، وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية»، ولفت إلى أن ثمة احتمالا أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر، مؤكدا علاج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت (الجمعة) أن 13.791 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفايروس.

وأظهر إحصاء حديث أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة، في ما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة، فيما سجّلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بالفايروس خلال 24 ساعة، بينما سجلت الصين 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي.

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير، واستغرق الوصول إلى مليون حالة 3 أشهر. وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو، إلى 14 مليون حالة خلال 4 أيام فقط.