وصلت طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة اليوم (السبت)، لنقل الدفعة الثانية من اليمنيين العالقين في المهرة إلى محافظة أرخبيل سقطرى.

وأقلعت الطائرة عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً وعلى متنها 113 راكباً ضمن الدفعة الثانية، بعد أن أمّنت القوات المشتركة، الناقل الجوي لنقلهم على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى جزيرة سقطرى.

وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين، قائد قوات الواجب في المهرة، بحضور محافظة محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع، مباركين هذه المبادرة التي قدمها التحالف.

وثمن رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار استجابة التحالف بقيادة المملكة لمطلب أبناء سقطرى بتوفير طائرات لنقل اليمنيين من محافظة المهرة إلى جزيرة سقطرى الذين علقوا بسبب حالة الهيجان في البحر مما قد يؤدي إلى غرق السفن والزوارق المخصصة لنقلهم.