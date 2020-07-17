ظهر رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق أحمد فتحي سرور لأول مرة في لقاء صحفي منذ ثورة 25 يناير 2011، وتحدث عن العديد من القضايا.

وذكر سرور خلال حديثه مع صحيفة «اليوم السابع» المصرية، إنه كره السياسة وقرر الابتعاد عنها؛ لأنها تسبب «وجع الدماغ» ـ على حد قوله ـ ولا يريد أن يتعرض للظلم مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، أنه توقع سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين بعد توليهم الأمور في البلاد عقب 2011.

وأضاف: «أنا لا أعمل بالسياسة، وحين كنت رئيساً لمجلس النواب كنت استمع للمعارضة، ومن الحكمة أن تعرف رأي المعارضة المخالف حتى تستطيع أن ترد عليه، والحقيقة أن تجاهل المعارضة خطأ كبير؛ ولهذا يجب إعطاء الفرصة للجميع لإبداء رأيهم، وهذا أفضل وسيلة للممارسة الديموقراطية».