كشف مصدر حكومي يوناني، اليوم (الجمعة)، أن أثينا طالبت خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل بعقوبات صارمة رداً على التصعيد التركي. ونقلت صحيفة «يكاثيميريني» اليونانية عن مصدر في الحكومة اليونانية قوله: إن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكيس ميتسوتاكيس، دعا خلال القمة إلى «اتخاذ عقوبات صارمة» ضد تركيا.

وقال رئيس الحكومة في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد»، في إشارة لليونان وقبرص. وأكدت مواقع عدة أخرى هذه التصريحات. فيما طالبت قبرص القمة الأوروبية برد أوروبي جماعي وملموس على انتهاكات تركيا. وطالب الرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس، الاتحاد الأوروبي باتخاذ عقوبات جماعية للرد على تركيا عندما تنتهك القانون الدولي وتهدد مصالح الاتحاد.

من جهته، قال المتحدث باسم القمة بارند ليتس،، إن الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية قدما تقريراً مقتضباً عن التوتر مع تركيا لنظرائهم الأوروبيين.

ويعقد قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل أول قمة يحضرونها شخصياً منذ حوالى 5 أشهر، تعد حاسمة لكن صعبة جداً، هدفها التوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.

وكانت أنقرة أعلنت أمس (الخميس) نقل سفينة التنقيب «يافوز» العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة. وصدر الإعلان التركي في وقت تشير فيه تقارير إلى جهود تبذلها ألمانيا للتوسط بين اليونان وتركيا في محاولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط. وتعد نشاطات التنقيب التركية المعيار الرئيس لمعرفة مدى استعداد أنقرة للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية.