توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عدم عودو الحياة إلى طبيعتها في مواجهة فايروس كورونا قبل شهر نوفمبر على أحسن تقدير. وحذر جونسون في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، من أن الملاهي ومناطق لعب الأطفال، يجب أن تظل مغلقة، وأن تبقى حفلات الزواج محدودة.

وأعلن أن السلطات البريطانية ستسمح ابتداء من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية. لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر. وأضاف أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من غد السبت. وأوضح أن «هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي، إذ تكون للسرعة أهمية بالغة».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، تخصيص تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) لمساعدة القطاع الصحي في مواجهة موجة تفشٍّ ثانية للوباء في الشتاء.

وسيسمح التمويل للخدمات الصحية الوطنية بتخصيص مساحات في المستشفيات الخاصة والإبقاء على مجموعة المستشفيات المؤقتة التي أقيمت على عجل في أنحاء البلاد لمواجهة تفشي الفايروس في الربيع.

وانتهت «مستشفيات نايتينغيل» من معالجة عدد قليل من المرضى، لكن الحكومة تريد الإبقاء على المساحة الإضافية في حال تزامن ظهور الموجة الثانية من الإصابات بوباء «كوفيد-19» مع بداية الإنفلونزا الموسمية.