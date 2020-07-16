خضع حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية طارق رمضان، (الخميس)، لاستجواب من الادعاء السويسري، في اتهامه باغتصاب امرأة باستعمال العنف.

واستمع مدعي عام جنيف في محكمة بباريس إلى طارق رمضان، المتهم في فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب.

واستجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، لأكثر من 3 ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات.

وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 باغتصابها واحتجازها في جنيف عام 2008.

وقال باسكال غارباريني، أحد محاميي حفيد مؤسس الإخوان، إن التحقيقات لا تزال مستمرة مع موكله، مؤكداً أن الخطوة القادمة على الأرجح مواجهة مع المدعية وذلك مع بداية السنة القضائية القادمة.

واتهم الباحث منذ فبراير 2018 في فرنسا بـ«الاغتصاب» و«اغتصاب شخص في وضع ضعيف».

وتقول المدعيتان هندة عياري و«كريستال» إنهما حصلتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون، على التوالي.