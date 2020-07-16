أخذ السودانيون على محمل الجد المخاطر المحتملة من سد النهضة الإثيوبي إثر تصريحات أطلقها خبراء ري في الخرطوم عن عيوب هندسية في جسد الخزان، اعترفت بها أديس أبابا في وقت سابق وعملت على معالجتها بكلفة زادت على 3 مليارات دولار.

وكانت الخرطوم عبرت عن قلقها من عيوب السد في أعقاب دراسة أجراها خبراء أوروبيون أكدوا فيها وقوع الشركة المنفذة لجسد الخزان في أخطاء هندسية قد تؤدي إلى انهياره، وهي المخاوف التي أبدتها الخرطوم وعملت إثيوبيا على معالجتها سريعا بالتشاور مع دولتي الممر والمصب.

وللنيل عند السودانيين حكايا وأساطير، إذ ارتبطوا به وغنوا له برغم فيضانه الموسمي الذي يخلف الكوارث والفواجع، ففي عام 64 عقب اتفاقية نهر النيل بين الشقيقتين مصر والسودان هاج النهر وأغرق مدينة كاملة بمساجدها وآثارها التاريخية، ليتم تهجير أكثر من 50 ألفا إلى أراض لا يصلها النهر، ورغم ذلك لا يستنكف السودانيون التغزل في النهر الغادر، فقال التجاني يوسف بشير، أحد فحول الشعر في بلاد النيلين: أَنتَ يا نَيل يا سَليل الفَراديس، نَبيل مُوَفق في مَسابك.

ويتفرع النهر، الذي يعد الأطول في العالم بعد الأمازون، إلى نهرين عند الخرطوم، تحديدا في المنطقة التي تعرف بـ«المقرن»، إذ يمضى النيل الأبيض شمالا من منبعه في بحيرة فيكتوريا بيوغندا ويطلق عليه النهر الأفريقي، على خلاف النيل الأزرق الذي تتقاطع 3 دول حول حصته ومخاطره.

فالخرطوم التي حاولت المناورة في عهد المخلوع البشير بأزمة سد النهضة الإثيوبي وتحويلها إلى كرت ضغط على الجارتين مصر وإثيوبيا دون أن تفصح عن مخاطر النهر، عادت بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الإخوان المسلمين لتتحدث بصوت عال عن ميزان الفوائد والأضرار للسد الإثيوبي المسعور.

وأعلنت وزارة الري السودانية (الأربعاء) انخفاضا واضحا في منسوب النيل خلف سد الروصيرص السوداني الذي لا يبعد عن الخزان الإثيوبي العملاق غير 100 كيلومتر، ما يعني أن الخرطوم على موعد مع موسم حار جاف مظلم، إذا وضعنا في الاعتبار أن خزان الروصيرص يمد السودان بنصف حاجته من الكهرباء، لكن مخاطر كهذه تصبح ضئيلة أمام فرضية انهيار السد الإثيوبي، خصوصا أن معامل الأمان في السد مقلق بسبب السعة العالية ونوع التربة والصخور الإثيوبية البركانية شديدة التحلل، ما يعني أن مدينتي الخرطوم وأم درمان، وفقا لخبراء في الري، ستصبحان من مدن الذكريات والشجون!

وحذر ممثل السودان السابق في اتفاقيات سد النهضة الدكتور أحمد المفتي من خطورة انهيار السد، وطالب الحكومة بوضع سيناريوهات لما قد يحدث. وتمضي أخطر السيناريوهات، طبقا لدراسة يابانية، إلى أن انهيار السد الإثيوبي يعني اختفاء السودان من الخارطة، وتهجير 4 ملايين مصري!