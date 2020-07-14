أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) مقتل 23 عنصرا حوثيا في اشتباكات مع القوات المشتركة خلال 24 ساعة الماضية في الحديدة، محملاً الحوثيين مسؤولية هجماتها على مواقع وثكنات الجيش والأحياء المدنية ومساعيها المستمرة لإفشال هدنة اتفاقية ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني مأمون المهجمي: «تصدت القوات المشتركة لهجمات وتسللات نفذتها مليشيا الحوثي خلال الـ24ساعة الماضية في كل من شارع الخمسين، وشارع صنعاء، وكيلو 16، ومدينة حيس، وتمكنت من قتل 24 عنصراً حوثياً وفر بقايا المهاجمين.

وأضاف: «حاولت المليشيا الزج بعشرات العناصر من مقاتليها في وجوه القوات المشتركة في الساحل الغربي في عمليات فاشلة غير آبهة بمصير مقاتليها الذين لم يمض على التحاقهم أكثر من شهر».

وأشار إلى أن المليشيا تستخدم جميع وسائل التهديد والقمع ضد من يرفض التجنيد في صفوفها من المشايخ والشخصيات الاعتبارية.