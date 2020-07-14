فيما تتواصل الانتهاكات التركية للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، ندد رئيس لجنة الدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر بالتوغل التركي، مؤكدا أن أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كيلومتراً من الشريط الحدودي.وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، قال آل حيدر في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، إن تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو 5 كيلومترات إلى 7 كيلومترات في الشريط الحدودي. وشدد على أن العراق يرفض قيام إحدى الدول بتجاوز سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه. وأعرب عن رفض السلطات وجود فصيل مسلح داخل الأراضي العراقية يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة كانت.يذكر أن الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم «عملية مخلب النمر»، انطلقت منتصف يونيو الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ استمرت الانتهاكات والضربات التي طالت عدداً من المناطق الحدودية، وأثارت استنكار بغداد التي استدعت السفير التركي مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج على خرق القوات التركية لسيادة العراق.وقصفت تركيا أمس قرى كردية في شمال العراق بـ15 قذيفة مدفعية، كما استهدفت أطراف جبل خامتير الإستراتيجي بمحافظة دهوك العراقية. كما نشبت حرائق في مزارع وممتلكات سكان القرى الكردية العراقية جراء القصف التركي.