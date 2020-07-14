قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وذكر موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش شنت صباح اليوم، هجوماً معاكساً على مواقع تمركز الميليشيا، رداً على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي ذات السياق تكبدت الميليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها بمحافظة الجوف اليمنية، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مواقع متفرقة بالمحافظة.