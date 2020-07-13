استدعت اعتراضات قوات النظام السوري للدوريات الأمريكية في شمال شرق سورية اجتماعا ثلاثيا بين الجانب السوري والكردي والروسي لبحث منع قوات النظام من اعتراض أي رتل عسكري أمريكي، منعا للاصطدام والتوترات في المنطقة المزدحمة بالقوى اللاعبة.

وبحث الاجتماع الثلاثي (النظام، روسيا، قسد)، في بلدة تل تمر بريف الحسكة وسط إجراءات أمنية مشددة، التنسيق الثلاثي من طرف والجانب الأمريكي من طرف آخر، إذ انتهى الاجتماع بضرورة منع أي اعتراض من قبل قوات النظام السوري للأرتال الأمريكية، فيما قالت مصادر مطلعة إن الجانب الروسي فرض على النظام ضرورة الالتزام بشروط الانتشار على الشريط المحاذي لانتشار فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.

وفي وقت سابق، اعترضت نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام رتلا أمريكيا يجري بجولة اعتيادية في المنطقة، وأقدم عناصر النظام على إطلاق النار فوق المدرعات الأمريكية أثناء محاولتها الخروج من القرية، ما أثار غضب الأخيرة، وتسبب بحدوث مشادات كلامية بين الطرفين أفضت بعودة القوات الأمريكية إلى قواعدها في قرية تل بيدر على الطريق الدولي شمال شرق الحسكة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض قوات النظام السوري الدوريات الأمريكية في شمال شرق سورية في محاولة لاستعراض قوتها، فيما تتجنب القوات الأمريكية الاحتكاك مع قوات النظام.