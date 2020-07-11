وسط أنباء عن تكثيف الضغوط لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أعلن النائب عن الحزب الدستوري مجدي بوذينة، أن الكتلة البرلمانية قررت الاعتصام داخل البرلمان ومنع الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.وأكدة رئيسة الحزب عبير موسي أمس (السبت) الدخول في اعتصام مفتوح، مؤكدة أنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.وأضافت أن ما حصل من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية ومحكوم عليه في جريمة إرهابية بالقوّة، انتهاك لقانون البلاد. وأوضحت أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.