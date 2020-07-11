قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة)، إن علاقة الولايات المتحدة مع الصين تضررت بشكل كبير، وردت بكين مؤكدة أنها ستتعامل بالمثل.

وكانت واشنطن أعلنت مساء (الخميس) فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، مطالبة بوقف الانتهاكات التي وصفتها بـ«المروعة»، التي يتعرض لها مسلمو الإيغور وغيرهم من الأقليات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن «الصين قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات الأمريكية والأفراد، الذين تعاملوا بشكل سيئ في ما يتعلق بشينجيانغ».

إلى ذلك، اعتبر المتحدث الصيني أن فرض عقوبات أمريكية على 3 مسؤولين ومنعهم من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بسبب ملف شينجيانغ، تدخل سافر في شؤون البلاد. وقال إن هذه المبادرة الأمريكية تشكل تدخلا كبيرا فى الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل سافر المعايير الأساسية للعلاقات الدولية وتضر بالعلاقات الصينية - الأمريكية بشكل خطير.