اقتحم متظاهرون موالون لـ«حزب الله» باحة سفارة واشنطن في عوكر، خلال تنفيذهم اعتصام ضد السياسة الأمريكية، ما دفع القوى الأمنية إلى استخدام خراطيم ​المياه​ لتفريق ​المحتجين، بعد أن عمد عدد منهم إلى إزالة السياج الشائك، ورمي الحجارة على قوى الحماية الخاصة بالسفارة. وسارعت قوة من عناصر مكافحة الشغب إلى محاصرة المحتجين وأبعدتهم عن محيط السفارة.يذكر أنه في الوقت الذي حاول فيه المحتجون إزالة السياج الشائك، كانت السفيرة الأمريكية دورثي شيا ضيفة على مائدة رئيس حكومة «حزب الله» حسان دياب. وأفادت مصادر مقربة، بأن دياب طلب من شيا مساعدة لبنان في مختلف المجالات خصوصاً تعجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ إن لبنان لم يعد يحتمل طويلاً الواقع الذي يمر به، كما طلب المساعدة في إعفاء لبنان من عقوبات «قانون قيصر».