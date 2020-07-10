كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شحنات الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي واعترضتها القوات الأمريكية قبل دخولها إلى اليمن في 28 يونيو الماضي.وقال بومبيو على «تويتر» (الخميس)، إن السفينة كانت تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة، منها صواريخ أرض- جو وأخرى أرض–أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات، ومئات من قذائف الآر بي جي والبنادق، والعديد من الأسلحة المتقدمة الأخرى. وأضاف أن الأسلحة شملت 200 قذيفة صاروخية وأكثر من 1700 بندقية و21 صاروخ أرض- جو.ودعا الأمم المتحدة إلى تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بحظر تصدير السلاح إلى إيران.ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح المفروضة على إيران منذ 13 عاماً في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر.وأعلن بومبيو (الأربعاء) خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة وقوات متحالفة معها ضبطت السفينة التي تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين في اليمن. وقال: «لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية».