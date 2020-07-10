يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الثلاثاء القادم، منتداه الإعلامي الافتراضي (عبر الاتصال المرئي) وسيكون الضيف الرئيس الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في حوار مفتوح مع الإعلاميين.وينعقد المنتدى في نسخته الأولى تحت عنوان: «منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد أزمة كورونا»، يشارك فيه مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول «التعاون الإسلامي».ويبحث المنتدى أدوار ومهمات المنظمة، وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.