أقرت مليشيا الحوثي اليوم (الجمعة) بمقتل ما يعرف بـ«قائد محور الجوف» المدعو العميد فرج حسين فرج سعد الحنمي وكنيته «أبو حسين»، في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني، المسنودة من المقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية.ونشر ناشطون حوثيون ووسائل إعلام تابعة للمليشيا، معلومات عن الحنمي، مفادها أنه لقي مصرعه في 7 يوليو الجاري، دون ذكر مكان مقتله، فيما أكدت مصادر موثوقة سقوطه في المواجهات شرق محافظة الجوف، التي تتقدم فيها قوات الشرعية وسط خسائر كبيرة في صفقوف الحوثيين.وينحدر الحنمي الذي شيعته المليشيا أمس( الخميس) في صنعاء، من منطقة بيت الحنمي في بني حشيش بمحافظة صنعاء، ويعد من القيادات المتطرفة.وأكدت المصادر ، مقتل قيادي أمني بارز تابع للمليشيا (الخميس)، مع عدد من مرافقيه في ذات الجبهة. وقالت إن القيادي الحوثي العقيد يحيى ناجي محمد الهردي المكنى أبو حسين لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه في أحد المواقع باتجاه مفرق الجوف.فيما عين الانقلاب القيادي«أبو حسين الهردي» الذي ينتمي إلى منطقة وادي هلال بمديرية السدة محافظة إب، مديراً لأمن مديرية نهم.وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، أمس (الخميس)، أسر مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي عقب استدراجهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم، بمحافظة الجوف، واستعادت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد بينها مدرعتان.