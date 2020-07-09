أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية (الخميس)، أن بلاده تعيش ظرفا دقيقا قد يكون من أخطر اللحظات التي تعيشها.

وقال قيس سعيد إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها.

وشدد على أن الخطر لا يتهدد البلاد من الخارج بقدر ما يتهددها من الداخل.

وأفاد بأنه من بين المخاطر، هو محاولة إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في الصراعات السياسية، وبين أن محاولة استدراج المؤسسة العسكرية هو من أجل الدخول معها في مواجهة.

وحذر سعيد من إشعال فتيل الفتنة في تونس، مؤكدا أن من يريد ذلك سيكون أول ضحاياها.

وانتقد رئيس تونس الأحداث التي دارت (الثلاثاء والأربعاء) في مدينة رمادة من ولاية تطاوين بالجنوب التونسي، إثر مصرع أحد المهربين على يد قوات الجيش في المنطقة العسكرية العازلة.

وتحدث عن الاحتجاجات التي تعيش على وقعها رمادة وتطاوين، مشيرا إلى أنه لا أحد يشكك في مشروعية هذه التحركات ما دامت سلمية وفي إطار القانون.