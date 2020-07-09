أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم (الخميس)، حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من أبرز قيادات ورموز الجماعة، إذ قضت برفض طعنهم في قضية «أحداث عنف مكتب الإرشاد»، وأصبح الحكم غير قابل للطعن مرة أخرى.

وكانت النيابة قد أسندت لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

ووفقا لمواقع إخبارية مصرية، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد لكل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع عبدالمجيد، و12 آخرين من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، إذ عاقبت 6 متهمين بالسجن المؤبد، وهم محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي، فيما برأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وذلك وفقا لموقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

ويضيف الموقع أن الحكم تضمن براءة القيادات الإخوانية سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف المرشد السابق لوفاته.