أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأربعاء)، أن بلاده «لن تتسامح مع أي تهديد»، لافتا إلى أن نقل الإرهابيين إلى ليبيا يشكل خطر على مصر ومنطقة شرق المتوسط.



وذكر شكري خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن، أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا سيتحقق بتشكيل حكومة يوافق عليها كل الليبيين وبتفكيك المليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروة».

وأضاف مصر تدعو لهذا حتى يتحقق الحل السياسي والسلمي ومن المهم للمجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي «عاد اخيرًا إلى الظهور في ليبيا وهذا أمر مؤسف».

وتابع «أغتنم الفرصة لأقول إن المجتمع الدولي ملزم بمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وبالتنديد بأي دعم يقدم لهم».

وعبر عن أمله في أن «يتخلص الليبيون من التدخلات الأجنبية وتعود الحياة الطبيعية».