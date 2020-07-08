أحال جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية الكويتية النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيري إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات موسعة معهما على مدى الأيام الماضية، على خلفية تسريبات مع العقيد الليبي السابق معمر القذافي، بحسب ما ذكرته مصادر سكاي نيوز العربية.

وذكرت المصادر أن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى مبارك الدويلة وحاكم المطيري، من بينها بث أخبار كاذبة، ونسب أخبار غير صحيحة للمقام السامي. وتفيد بعض المصادر أن المطيري قد تسند إليه اتهامات بالتخابر.

وإذا ثبتت التهم الموجهة لكل من الدويلة والمطيري خلال التحقيقات الجارية لدى النيابة العامة، ستتم إحالة ملفيهما إلى المحكمة.