صادقت الخارجية الإسرائيلية أمس الأول (الأحد) على تعيين إسماعيل الخالدي (٤٩ عاما) كأول سفير عربي في السلك الدبلوماسي، حيث سيتولى منصب سفير إسرائيل لدى إريتريا.

وكان الخالدي أول دبلوماسي إسرائيلي من بين المواطنين العرب شغل منصب المسؤول عن مكافحة الحركات لمقاطعة إسرائيل في لندن، كما عمل في القنصلية الإسرائيلية بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان المستشار السياسي لوزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان.

ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة تل أبيب.

يذكر أن الخالدي تقدم بشكوى الشهر الماضى إلى الشرطة الإسرائيلية بعد أن تعرض لاعتداء من 4 رجال أمن إسرائيليين في محطة القطار بالقدس، وهو في طريق عودته من العمل باتجاه بلدته العربية في الشمال، وأفاد حينها أن الحراس أسقطوه أرضا وانقض عليه أحدهم وهو يضع ركبته على رقبته، وبعد تداول الإعلام الإسرائيلي الواقعة، زاره وزير الخارجية غابي أشكنازي، واستنكر الاعتداء عليه.