أعلنت الإذاعة الوطنية التونسية، عبر موقعها الإلكتروني أمس (الاثنين) أن الرئيس التونسي قيس سعيد أمضى أمرا يمنح بمقتضاه الجنسية التونسية لـ135 شخصا، بينهم 34 فلسطينياً ممن يقيمون في البلاد منذ عشرات السنين.

وأوردت الإذاعة النبأ نقلا عن مصادر في الرئاسة التونسية، مشيرة إلى أن هذا القرار الرئاسي يأتي انسجاما مع الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، في حين أوضح مصدر بالرئاسة التونسية أن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا «لا يمس من ملف حق العودة للفلسطنيين»، وفقا لموقع «RT».

وأشار الموقع إلى أن بقية الأشخاص الممنوح لهم الجنسية التونسية هم من بلدان عربية وأفريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.