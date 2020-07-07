شيع اليوم (الثلاثاء) جثمان الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمس (الاثنين) على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء قال إن «غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى إلى إنتاج وإنجاز مباشر».

وتابع: إننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط، مؤكدا أن «العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء بما ارتكبوا من جرائم».

وتابع الكاظمي أن «من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا ولن نسمح لأحد أن يحوّل العراق الى دولة للعصابات».

وأوضح أن «شعبنا يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل وأن الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية».

ولفت إلى أن «العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون».