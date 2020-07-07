تحفظت قوات الأمن المصرية اليوم (الثلاثاء) على وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة التي رحلته إلى السجن حتى موعد جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة النقض بعد التأجيل لجلسة 18 سبتمبر القادم في قضية الكسب غير المشروع.

ووسط حراسة أمنية مشددة، سلم الشريف نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي وسط القاهرة، الذي تحفظ عليه وحرر محضراً بذلك، وأخطر هيئة المحكمة بوصوله. وتلا رئيس المحكمة المستشار محمد سامي إبراهيم ملخصاً عن القضية وأسباب الطعن، كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.