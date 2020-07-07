تمكن الأمن المغربي اليوم (الثلاثاء) من تفكيك خلية إرهابية بمدينة الناضور شمال المغرب، تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، أن التحقيقات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية موالين لتنظيم داعش الإرهابي قرروا تنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف مواقع حساسة بالمملكة المغربية.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية الحاملة لمشاريع إرهابية، والتي تم تفكيكها بتاريخ 4 ديسمبر 2019 التي تستهدف أمن واستقرار المغرب.